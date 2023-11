Mbappe-Alternative: Real Madrid nimmt Bayerns wertvollsten Superstar ins Visier

Dass Kylian Mbappe (24) eines Tages das weiße Trikot von Real Madrid tragen wird, scheint für die meisten Experten so gut wie sicher. Schon im nächsten Sommer könnte es soweit sein. Doch sollte ein Mbappe-Transfer nicht zustande kommen, hätte Real in Jamal Musiala (20) eine Alternative parat.

Kylian Mbappe zu Real Madrid ist für viele Experten das perfekte Match. Während ein Transfer in der Vergangenheit bereits mehrfach gescheitert ist, könnte es im kommenden Sommer tatsächlich soweit sein.

Der Youngster wird beim deutschen Rekordmeister als Aushängeschild für die Zukunft gesehen und doch ließ der 20-Jährige kürzlich mit Aussagen ("du weißt nie, was in ein paar Jahren sein wird") aufhorchen.

Bei den Münchenern ist man sich allerdings sicher, dass man mit dem deutschen Nationalspieler in die Zukunft gehen möchte. "Jamal Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten", erklärte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (56) über den in Sachen Marktwert wertvollsten Spieler (Transfermarkt.de: 110 Millionen Euro; CIES Football Observatory: 150 Millionen Euro) des FCB-Kaders.

Neben Real: Auch ManCity und Liverpool interessiert

Auch Präsident Herbert Hainer (68) hat eine klare Meinung, was Musiala angeht: "Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen", sagte er gegenüber der Abendzeitung. "Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben. Es ist von beiden Seiten keine Eile da."

Neben den Königlichen sollen auch die Premier-League-Klubs Manchester City und der FC Liverpool interessiert sein. In der Jugend spielte Musiala jahrelang für den FC Chelsea, zudem soll er von einem Engagement in der englischen Eliteliga träumen.

