Also doch! Arda Güler wird operiert und fehlt Real Madrid lange

Nachdem Carlo Ancelotti zuletzt noch offengelassen hatte, ob Real Madrid einen Eingriff am lädierten Knie von Arda Güler durchführen lassen wird, soll jetzt eine Entscheidung getroffen worden sein.

Real Madrid muss lange auf Neuzugang Arda Güler verzichten. Laut einem Bericht von The Athletic ist mittlerweile die Entscheidung getroffen worden, dass sich der 18-Jährigen einer Operation an seinem rechten Knie unterzieht, in dem der Meniskus geschädigt ist.

Arda Güler verletzte sich bei US-Tournee von Real Madrid

Güler verletzte sich bei Übungen während Madrids US-Tournee und konnte infolgedessen seit dem 21. Juli nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren.

"Es ist kein ernstes Problem, es ist klein. Wir überlegen, ob wir eine konservative Behandlung oder eine Operation durchführen. Das Schlimme daran ist, dass er einen Monat lang ausfallen wird", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Real Madrid muss über einen Monat auf Arda Güler verzichten

Gülers Ausfallzeit liegt dem Vernehmen nach bei mindestens sechs Wochen. Es wird davon ausgegangen, dass der türkische Shootingstar nach der kommenden Länderspielpause wieder einsatzbereit ist.

