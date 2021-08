Real Madrid : Cristiano Ronaldo: Will Carlo Ancelotti ihn zurück?

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo wird die Fußballwelt noch geraume Zeit beschäftigen. In Spanien wird erneut über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid spekuliert.

Kehrt Cristiano Ronaldo (36) nach drei Jahren bei Juventus Turin noch in diesem Sommer zu Real Madrid zurück? Die Möglichkeit besteht. Zumindest dann, wenn man den Informationen, die bei El Chiringuito ausgestrahlt wurden, vertraut.

Dort behauptet der Journalist Edu Aguirre, der an die Concha Espina zurückgekehrte Carlo Ancelotti sei Spiritus Rector einer möglichen Reunion mit Cristiano Ronaldo. Demnach habe der Trainer bereits Kontakt mit dem Umfeld des Superstars aufgenommen. Auch in der Real-Umkleidekabine würde man eine Rückkehr goutieren.

Dieser Tage konzentriere sich beim spanischen Rekordmeister aber alles auf den Transfer von Kylian Mbappe, der sich dazu entschieden haben soll, seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht zu verlängern.

Zumindest der Wahrheitsgehalt an den erneuten Ronaldo-Gerüchten darf durchaus bezweifelt werden. In der Vergangenheit hatte Real-Präsident Florentino Perez eine Rückholaktion deutlich ausgeschlossen.