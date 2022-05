AC Florenz Alvaro Odriozola: Ex-Bayern-Flop kehrt zu Real Madrid zurück

"Ich bleibe nicht bei der Fiorentina. Meine Zeit dort war großartig, aber jetzt bin ich bereit für Real Madrid", sagte der vierfache spanische Nationalspieler (letzter Einsatz 2018) gegenüber Onda Cero. "Das ist mein Ziel: Nächste Saison Teil der Mannschaft von Real Madrid zu sein."

Alvaro Odriozola war 2018 für 30 Millionen Euro von Real Sociedad an die Concha Espina gewechselt, kam aber nur selten zum Zug. Es folgte im Frühjahr 2020 eine halbjährige Leihe zum FC Bayern München, wo der Außenverteidiger ebenfalls keine große Rolle spielte.

Im vergangenen Sommer verlieh Spaniens Rekordmeister Odriozola für eine Spielzeit an den AC Florenz. In der Serie A war der 26-Jährige fortan auf der rechten Fiorentina-Seite gesetzt, wenn er fit war. 25 Partien absolvierte er, am Saisonende stand der 7. Tabellenplatz für Florenz und die Qualifikation für die Conference League in der Endabrechnung.