Primera Division Alvaro Odriozola vor Transfer zu Europa-League-Teilnehmer

Trotz einer überzeugenden Saison sah es zuletzt so aus, als würde Real Madrid keinen Abnehmer für Alvaro Odriozola finden. Mittlerweile tut sich eine Option auf, die fußballromantischer nicht sein könnte.

Real Madrid präferiert einen Verkauf für 15 Millionen Euro, der Ligakonkurrent beschäftigt sich momentan mit einer Ausleihe. Odriozola hatte sich einst am Golf von Biskaya ausbilden lassen und machte anschließend die ersten Schritte im Profifußball.

Real Sociedad setzt sich offenbar intensiv damit auseinander, Alvaro Odriozola zurück an alte Wirkungsstätte zu holen. Laut Relevo steht für den 26-Jährigen fest, dass er wieder für seinen Jugendklub auflaufen möchte.

Seit 2018 steht Odriozola in Madrid unter Vertrag, Real zahlte damals über 30 Millionen Euro Ablöse. Zum Stammspieler reichte es an der Concha Espina allerdings nie, in der vergangenen Saison lieferte Odriozola eine starke Leihsaison beim AC Florenz ab.