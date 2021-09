Real Madrid siegt bei Inter Mailand : Ancelotti erklärt Verzicht auf Eden Hazard und mahnt bei Camavinga

Real Madrid startete im San Siro mit Vinicius Junior auf links, Karim Benzema in der Mitte und Lucas Vazquez über rechts. Gareth Bale war angeschlagen und fehlte. Eden Hazard hütete die Ersatzbank.

Carlo Ancelotti brachte in der 65. Spielminute nach einer durchwachsenen Offensivleistung seiner Mannschaft Rodrygo in die Partie. Ein Glücksgriff. Der brasilianische Youngster traf in der 89. Spielminute sehenswert nach Vorlage von Neuzugang Eduardo Camavinga zum Erfolg.