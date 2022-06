Real Madrid Ancelotti fragt nach Richarlison, Real-Bosse lehnen Transferwunsch ab

Carlo Ancelotti wünscht sich offenbar eine neue Fachkraft für seine Offensivabteilung. Das behauptet zumindest der spanische Journalist Eduardo Inda. "Ancelotti klopft jeden Tag an die Tür von Jose Ángel Sánchez und fragt nach einem Stürmer", erklärte der Chef der Onlinezeitung Okdiario bei El Chiringuito.

Ancelotti hat offenbar einen alten Bekannten im Visier. "Er hat nach Richarlison von Everton gefragt", behauptet Inda. Der brasilianische Nationalstürmer hörte bis zum Sommer 2021 beim FC Everton auf das Kommando von Ancelotti. Der Südamerikaner wird dem Übungsleiter aber nicht zu Real folgen. "Madrid hat nein gesagt", so Inda.

Karim Benzema und Vinicius Junior waren in der vergangenen Saison die einzigen zuverlässigen Torschützen der Königlichen. Eigentlich sollten die beiden Superstars Unterstützung in Person von Kylian Mbappe erhalten. Der französische Nationalstürmer änderte aber seine Pläne und verlängerte bei PSG statt an die Concha Espina zu wechseln.