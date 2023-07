Ancelotti klärt auf: So glänzt Jude Bellingham bei Real Madrid wie zu BVB-Zeiten

Jude Bellingham (20) ist in der Sommerpause für über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Bei den Königlichen soll der Edel-Transfer auf Anhieb durchstarten. Carlo Ancelotti (64) verriet nun, wie dies gelingen kann.

Real Madrid hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung erfolgreich absolviert. Gegen die AC Milan strauchelte der spanische Gigant zwischendurch, drehte den 0:2-Rückstand letztlich aber noch in ein 3:2. Jude Bellingham feierte beim Duell mit Ancelottis Ex-Klub seinen Einstand und durfte 64 Minuten lang den Spielmacher geben.

Anschließend hagelte es für diese Vorstellung eine Menge Lob von seinem neuen Trainer. "Bellingham hat ein gutes Spiel gemacht, die Mannschaft muss sich an seine Qualität und seinen Zug zum Tor anpassen", urteilte Ancelotti, nicht ohne von den Vorzügen seines neuen Spielers zu schwärmen. "Er ist ein fantastischer Spieler, ein kompletter Achter, der über enorme Intensität verfügt und sich sehr gut ohne Ball bewegt."

Der Coach der Madrilenen weiß indes bereits, wie er Bellingham perfekt in sein Team integriert. "In dem System, das wir heute gespielt haben, wird er der Zehner sein. Wenn wir im 4-3-3 antreten, wird er auf der rechten Acht spielen", erklärte Ancelotti, der den Engländer jedoch am stärksten auf der Zehn sieht.