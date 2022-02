Real Madrid : Carlo Ancelotti: "Ich habe mit Vinicius ein bisschen was riskiert"

Am zurückliegenden Donnerstag musste sich Real Madrid aus dem ersten Wettbewerb dieser Saison verabschieden. In der Copa del Rey war im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao (0:1) Schluss. Die Madrilenen blieben vor allem im Spiel nach vorne blass. Experten beanstandeten deshalb die Aufstellung des spanischen Tabellenführers, die der Coach im Nachhinein wohl ebenfalls anders gewählt hätte.

Vinicius Jr. war beispielsweise nicht fit genug, um einen Startelf-Einsatz zu verdienen. "Ich habe mit Vinicius ein bisschen was riskiert", räumte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel gegen den FC Granada ein.

Der Italiener weiter: "Ich hätte ihn in der zweiten statt in der ersten Halbzeit bringen können, darüber können wir reden. Ich wusste, dass er etwas müde ist. Ich dachte aber, dass er dem Team auch so etwas geben kann."