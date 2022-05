Real Madrid Carlo Ancelotti verabschiedet Isco mit kritischen Worten

Was sich lange angedeutet hat, wurde nun bestätigt: Offensivmann Isco wird Real Madrid im Sommer verlassen. Sein Coach, Carlo Ancelotti, richtete zum Abschied einige Worte an den scheidenden Nationalspieler.

Hinzu kommen die vier Triumphzüge in Champions League und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Den UEFA Super Cup holte er ebenso oft mit den Madrilenen. Auch aufgrund dieser unfassbaren Statistik zollte Carlo Ancelotti Isco, der unter ihm nur selten zum Zug kam, nach dem letzten Ligaspiel gegen Betis (0:0) seinen Respekt: "Er hatte viele wichtige Spiele, Finals, brachte immer eine Menge Qualität in den Konkurrenzkampf. Ich wünsche ihm das Allerbeste."

Obwohl Isco in den Augen seines Trainers nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat, reichte es zu einer beachtlichen Titel-Sammlung. Seit seiner Ankunft in Madrid im Jahr 2013 feierte Isco mit den Königlichen drei spanische Meisterschaften und vier nationale Pokalsiege.

Am 28. Mai will sich der Rechtsfuß mit einem weiteren Pokal verabschieden. Im Finale im Stade de France winkt gegen den FC Liverpool der erneute Gewinn der Champions League. Ob Isco direkt eingreifen kann, bleibt aber fraglich, da der 30-Jährige in dieser Saison noch keine Spielminute in der Königsklasse absolvierte.