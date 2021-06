Real Madrid : Andriy Lunin hofft unter Carlo Ancelotti auf neue Chance bei Real Madrid

Drei Jahre nach seinem Wechsel zu Real Madrid absolvierte Andriy Lunin erst ein Pflichtspiel für die Blancos. Der Torhüter will einen erneuten Anlauf bei den Blancos unternehmen und hofft auf eine neue Chance unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti.

Immerhin rund neun Millionen Euro investierte Real Madrid 2018 in den Transfer des damals 19-Jährigen Andriy Lunin. In seiner Heimat Ukraine gilt der Torhüter nach wie vor als eines der größten Talente. Von seinem Können durfte der inzwischen 22-Jährige in Madrid bisher allerdings noch nicht viel zeigen.

Seit seinem Real-Wechsel wurde Lunin bereits dreimal verliehen. Weder bei CD Leganes noch bei Real Valladolid oder Real Oviedo konnte er allerdings einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun hofft er auf eine weitere Chance unter dem neuen Real-Trainer Carlo Ancelotti.

"Wenn der Trainer wechselt, ändern sich viele Dinge. Du hast mehr Enthusiasmus, du hast eine andere Herausforderung. Ein anderer Mister kommt und du musst ihm zeigen, was du wert bist", sagt Lunin der spanischen Zeitung El Pais. "Ich bereite mich auf ein hartes Jahr vor, um zu kämpfen und auf meine Chance zu warten."