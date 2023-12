Andriy Lunin wollte Real Madrid im Sommer verlassen – Topklub-Angebot lag vor

Real Madrid hätte offenbar unter Umständen ohne Andriy Lunin auskommen müssen. Wie in der Sendung Radioestadio Noche des spanischen Radiosenders Onda Cero besprochen wird, lehnte der Torhüter im vergangenen Sommer ein Angebot von Topklub Ajax Amsterdam ab.

Demnach hatte Lunin die Blancos bereits darüber informiert, dass er einen Vereinswechsel vornehmen wird. Real wiederum soll David Soria (30, FC Getafe) als Ersatzlösung ins Auge gefasst haben. Lunin entschied sich allerdings, aus welchen Gründen auch immer, gegen das "attraktive" Angebot aus Amsterdam.

Vielleicht hatte sich der 24-Jährige ernsthafte Chancen ausgerechnet, als Vertreter von Thibaut Courtois infrage zu kommen. Kam er aber nicht. Am Ende wurde Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea per Leihe nach Chamartin geholt, so dass Lunin erneut nur Bankdrücker ist.

Andriy Lunin ist noch bis 2025 an Real Madrid gebunden - Foto: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com

Andriy Lunin bei Real Madrid wieder nur Ersatz

Lunin kam immerhin zu Beginn der Saison und aufgrund von Kepas Verletzung auf acht Pflichtspieleinsätze, die vergangenen vier Meisterschaftsspiele stand er zwischen den Pfosten. Bei den letzten sogar, obwohl Kepa eigentlich wieder fit ist.

Da sich Real ernsthaft damit beschäftigt, Kepa nach dieser Saison fest unter Vertrag zu nehmen, dürfte sich Lunin, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, demnächst wieder mit einer Luftveränderung beschäftigen. Ajax hat sich dann übrigens in der Bundesliga verstärkt und Frankfurts Diant Ramaj geholt.

