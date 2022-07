Anpassungsprobleme in LA Gareth Bale kämpft bei seinem Debüt mit der Hitze

Gareth Bale (33) stand die letzten neun Jahre bei Real Madrid unter Vertrag. Das sonnige Wetter in Spanien sollte ihn eigentlich gut auf das Klima in Los Angeles, wo der Waliser seit diesem Sommer kickt, vorbereitet haben, oder? Anscheinend nicht ausreichend.

Als Bale in der MLS-Partie gegen den Nashville SC eingewechselt wurde, lief ihm bereits der Schweiß vom Gesicht. Zum Glück hatte er nach seiner Hereingabe nur noch 18 Minuten zu absolvieren. Seine Zeit beim Los Angeles FC hatte sich der Nationalspieler definitiv angenehmer vorgestellt.

Sein Team schaffte es dennoch, den 2:1-Vorsprung nach Hause zu bringen. Die Kalifornier festigten damit ihre Spitzenposition in der Western Conference. Auch deshalb war Bale wohl mit seinem ersten Auftritt zufrieden.

"Es war ein unglaubliches Gefühl. Schon in der ersten Halbzeit hat es mich gejuckt. Sobald ich auf der Bank saß, wollte ich versuchen, loszulegen und der Mannschaft zu helfen." Die nächste Chance dazu bekommt der Angreifer schon am Sonntag in der Begegnung gegen Sporting Kansas City. Dann hoffentlich mit etwas mehr Einsatzzeit.