Antonio Rüdiger: "Barça war keine Option – Real Madrid ist mehr als ein Traum"

Antonio Rüdiger verließ den FC Chelsea im vergangenen Sommer nach fünf Jahren. Der deutsche Nationalverteidiger heuerte bei Real Madrid an. Auch Barça klopfte an, fand jedoch kein Gehör.

"Zidane, Ronaldo, Cristiano", so der Nationalverteidiger weiter. "Die Möglichkeit zu haben, mit Modric, Kroos zu spielen oder Benzema... Es war schwer, nein zu sagen", so der 29-Jährige. Die einzige Option neben Real sei ein Verbleib bei Chelsea gewesen.

Dass er es zum spanischen Rekordmeister geschafft hat, ist für Rüdiger noch immer eine große Nummer. "Madrid ist für mich mehr als ein Traum, denn das schien einfach unerreichbar zu sein", gibt Rüdiger Einblick in seine Gedankengänge.

Antonio Rüdiger hat nach eigenen Angaben nicht ernsthaft über eine Zusammenarbeit mit dem FC Barcelona nachgedacht. "Sie klopften an meine Tür", bestätigt der Innenverteidiger im Interview mit der Sporttageszeitung AS das Interesse aus Katalonien . "Aber für mich war es keine Option."

Antonio Rüdiger bekommt noch immer Gänsehaut

Als sein Berater und Bruder ihm vom Interesse der Königlichen unterrichtete, war der gebürtige Berliner baff. "Ich war mit meinem Bruder in London", so Rüdiger. "Er war derjenige, der es mir gesagt hat. Ich konnte es nicht glauben! Ich kann jetzt nicht einmal erklären, was ich fühlte. Ich bekomme immer noch Gänsehaut."

Sportlich läuft es für Rüdiger in der spanischen Hauptstadt bisher rund. Der Abwehrspieler kommt regelmäßig zum Einsatz. In der Champions League erreichte der amtierende Titelträger mühelos das Achtelfinale, wo nun allerdings mit dem FC Liverpool ein harter Brocken wartet. In der Liga liegen die Blancos zwei Punkte Tabellenführer Barça und damit voll im Soll.

Doch nicht nur sportlich läuft es für Rüdiger in Madrid rund. "Ich habe Glück, meine Familie ist gerne hier, meine Kleinen sind glücklich in der Kita", berichtet der 29-Jährige: "Und wenn das passiert, bin ich auch glücklich."