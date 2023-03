Antonio Rüdiger hat einen Ratschlag für Vinicius Junior

Vinicius Junior verzettelte sich in den vergangenen Wochen häufig in Diskussionen mit Schiedsrichtern und Reibereien mit Gegenspielern. Antonio Rüdiger hat einen Ratschlag für seinen jungen Mannschaftskollegen von Real Madrid.

Antonio Rüdiger nimmt zudem die Unparteiischen der Primera Division in die Pflicht. "Ich denke, die Schiedsrichter müssen einen besseren Job machen", so der 30-Jährige. "Sie müssen ihn wie die anderen behandeln, nicht besser, nicht schlechter."

Rüdiger spricht über die Größe von Real Madrid

Während Vinicius Junior bereits seit 2018 im Trikot von Real Madrid aufläuft, wechselte Rüdiger erst im August 2022 an die Concha Espina. Noch immer ist der Abwehrspieler, der zuvor für den FC Chelsea, die Roma und den VfB Stuttgart spielte, geflasht vom Glanz des Rekordmeisters.

"Alles ist viel, viel größer als vorher – bei allem Respekt vor meinen fantastischen Klubs, bei denen ich war", berichtet Rüdiger. Bei Real Madrid gebe es zahlreiche Top-Spieler, es herrsche ein großer Erfolgsdruck: "Aber du reifst damit und lernst dazu."

Vor Gegner Liverpool warnt der Nationalverteidiger trotz des 5:2-Erfolgs aus dem Hinspiel. " Wir müssen die Partie besser angehen als in Anfield, denn wir können es uns nicht erlauben, zu schlafen", fordert der gebürtige Berliner. "Wir haben gesehen, was dann passiert." Liverpool hatte an der Anfield Road mit zwei Toren früh geführt, Real drehte die Partie in der Folge noch.