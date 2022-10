Antonio Rüdiger: Nach blutiger Schock-Verletzung – so stehen seine Clasico-Chancen

Real Madrid trifft am Sonntag (16.15 Uhr) im Clasico auf den FC Barcelona. Noch ist offen, ob der angeschlagene Antonio Rüdiger mitwirken kann.

Eine Narbe wird Antonio Rüdiger für immer an das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Shakhtar Donetsk und Real Madrid erinnern. Der Innenverteidiger köpfte in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich, und die Blancos ins Achtelfinale.

Aber nicht ohne Folgen: In der Szene rasselte Rüdiger mit Shakhtar-Keeper Anatoliy Trubin so krass zusammen, dass er sich eine Kopfplatzwunde zuzog, die im Anschluss mit 20 Stichen genäht werden musste.

"Rüdiger hat eine Wunde an der Stirn. Emotional geht es dem Spieler gut. Er ist bei Bewusstsein, er spricht, er lächelt... er ist glücklich, weil er ein wichtiges Tor erzielt hat", versicherte Trainer Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz nach dem Spiel.