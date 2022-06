Real Madrid "Rudi" Rüdiger enthüllt Video-Call mit Vorbild Ronaldo

"Als wir Kinder waren, die auf der Straße Fußball spielten, war Ronaldo unser Idol", verriet Rüdiger im Interview mit Reals Medienabteilung. "Als ich unterschrieb, sprach ich mit ihm in einem Videoanruf. Ich war aufgeregt und sehr nervös zugleich."

In Madrid unterschrieb der Defensivspieler einen Vierjahresvertrag bis 2026. Großen Anteil an seiner Verpflichtung hat nach seiner Aussage sein neuer Coach gehabt. "Für mich ist es eine große Ehre, mit Carlo Ancelotti zu arbeiten", so der Innenverteidiger.

"Nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, war für mich klar, dass ich zu Real Madrid kommen wollte. Aber im Allgemeinen spricht alles, wofür Real Madrid steht, für sich selbst", führte Rüdiger aus.