Vertrag bei Chelsea läuft aus : Antonio Rüdiger zu Real Madrid? Abschied von Bale und Co. könnte Deal ermöglichen

Real Madrid zeigt Interesse an Antonio Rüdiger. Das berichtet die Sporttageszeitung AS. Der bevorstehende Abschied von Großverdiener Gareth Bale könnte den Weg für eine Verpflichtung des Chelsea-Stars ebnen.

Dem Sportblatt aus Madrid zufolge wünscht sich Carlo Ancelotti (62) eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Nationalverteidiger, auch die Vereinsführung sei von dem 28-Jährigen angetan. Real Madrid hat im vergangenen Sommer mit Raphael Varane (28, für 50 Millionen Euro zu Manchester United) und Sergio Ramos (35, ablösefrei zu Paris Saint-Germain) zwei Stamm-Innenverteidiger verloren. Als Neuzugang für die Defensive kam nur David Alaba neu an die Concha Espina.

Der Österreicher hat sich schnell zur festen Größe in der Zentrale entwickelt. An seiner Seite hat sich auch Eder Militao gesteigert. Hinter dem Stamm-Duo verfügt Ancelotti mit Nacho Fernandez zwar über einen zuverlässigen Backup, Jesus Vallejo konnte Ancelotti aber nicht von sich überzeugen. Da Nacho auch auf den defensiven Außenbahnen aushelfen muss – zuletzt vertrat er den verletzungsgeplagten Rechtsverteidiger Dani Carvajal – herrscht Bedarf in der Real-Defensive.