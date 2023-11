Real Madrid: Läuft was mit Weltmeister-Coach Scaloni?

Vor wenigen Tagen sorgte Lionel Scaloni für Aufsehen. Der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft spielte auf der Pressekonferenz nach dem umjubelten Auswärtssieg in Brasilien plötzlich von Rücktritt. Nun entstehen erste Gerüchte zur Zukunft des Weltmeister-Coachs.

Es war ein kleiner Schock für die argentinische Fangemeinde. Kurz nach dem prestigeträchtigen 1:0-Sieg in Brasilien tätigte der beliebte Trainer pikante Aussagen:

"Ich muss gründlich darüber nachdenken, was ich tun soll. Die Messlatte siegt sehr hoch, die Mannschaft verlangt einem permanent alles ab. Sie brauchen einen Trainer, der möglichst viel Energie hat und in guter Verfassung ist", so Scalonis Aussagen auf der Pressekonferenz.

Im direkten Zusammenhang sprach der 45-Jährige zwar an, dass es sich hierbei nicht um einen Abschied handelt, ein langfristiges Bekenntnis zu seinem Job beim argentinischen Traditionsverein klingt aber sicher anders.

Lionel Scaloni dachte laut über einen Abschied von der argentinischen Nationalmannschaft nach - Foto: A.PAES / Shutterstock.com

Ein Kandidat für Real Madrid?

Glaubt man dem selbsternannten Transfer-Experten Michael Rincón, dann riefen diese Aussagen einen ganz besonderen Klub-Verantwortlichen auf den Plan. Florentino Perez soll sich der Situation, um Scaloni bewusst sein und den Weltmeister-Coach auf die Liste der möglichen Ancelotti-Nachfolger gepackt haben, behauptet Rincon auf seinem X-Account.

Zwar tauchten jüngst Spekulationen auf, dass Ancelotti nun doch ein neues Vertragsangebot seines derzeitigen Arbeitgebers vorliegen hat, doch ist es dennoch nur logisch, dass sich Perez mit Alternativen beschäftigt. Schließlich gilt Ancelottis Wechsel nach Brasilien im Sommer 2024 immer noch als mögliche Option.

Verwendete Quellen

Myke Rincon/X