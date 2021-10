Real Madrid : Arsenal will Gareth Bale zurück auf die Insel holen

Der FC Arsenal fand nach einem desaströsen Saisonstart zuletzt wieder zurück in die Erfolgsspur. Dennoch sind fünf Treffer in sieben Ligaspielen ein Armutszeugnis. Frischen Offensivgeist soll ab Januar ausgerechnet ein alter Hase aus den Reihen Real Madrids bringen.

Arsenal zeigt dennoch großes Interesse an einer Verpflichtung. Um den Deal zu realisieren, bieten sie Real im Austausch Alexandre Lacazette an, der im System von Trainer Mikel Arteta keinen Platz mehr findet. Das bevorzugte 4-2-3-1 benötigt nur den gesetzten Pierre-Emerick Aubameyang als echte Spitze und kommt daher ohne weiteren Mittelstürmer aus.

Wie das spanische Online-Portal Defensa Central vermeldet, haben die Gunners ein Auge auf Gareth Bale geworfen. Der Waliser gehörte bis zu seiner Verletzung Mitte September zur Stammelf der Königlichen und überraschte damit Experten und Fans gleichermaßen. In welcher Form sich Bale nach seiner Rückkehr befindet, lässt sich nur schwer prognostizieren.

Die Gunners streben ein Tauschgeschäft an, weil die Verträge von Bale und Lacazette im nächsten Sommer auslaufen. Erstgenannter hat bei den Verantwortlichen der Madrilenen in den letzten Jahren so viel Kredit verspielt, dass eine Verlängerung der Zusammenarbeit fast ausgeschlossen ist.