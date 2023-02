Augen auf, Real Madrid! Zwei Wüstenklubs wollen Karim Benzema

"Ich weiß nicht, ob er verlängert hat oder nicht", äußerte sich Carlo Ancelotti erst in dieser Woche zu Karim Benzema, dessen Vertrag bei Real Madrid in wenigen Monaten seine Gültigkeit verliert. "Die Legenden dieses Klubs müssen, so finde ich es, bei Real Madrid bleiben."

Die Königlichen müssen bei Benzema offenbar die nächste Stufe zünden. Nach Angaben des Transferexperten Ekrem Konur wollen zwei Klubs aus Katar und Saudi-Arabien den Superstar in diesem Sommer unter Vertrag nehmen.

Mit Transfers dieser Größenordnung soll im Nahen Osten der Fußball mehr und mehr an Strahlkraft gewinnen. Aufsehen erregte vor einigen Wochen bereits der Wechsel von Cristiano Ronaldo zum saudischen Team Al-Nassr. Mit Werbeeinnahmen kann er dort bis zu 200 Millionen Euro verdienen.