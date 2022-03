Star von AS Monaco :

Real Madrid ist in der Sache Aurelien Tchouameni doch noch nicht so weit wie zuletzt behauptet. Das Management des aufstrebenden Mittelfeldtalents dementiert gegenüber Le Parisien eine Einigung mit dem AS Monaco sowie eine kolportierte Vorvereinbarung zwischen Real und Tchouameni.

Vor anderthalb Wochen hatten sich einige Medien in Spanien weit aus dem Fenster gelehnt und von einer Einigung über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geschrieben. Von der erwähnten Vorvereinbarung berichtete die Marca, die Ablöse soll bei rund 50 Millionen Euro liegen.

