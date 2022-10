Vergleiche mit Pogba: So reagiert Real-Shootingstar Aurelien Tchouameni

"Ich bin nicht der ,neue' Pogba … ich bin Aurelien Tchouameni, ich versuche meine eigene Geschichte zu schreiben", wird der defensive Mittelfeldspieler von der AS zitiert. "Pogba ist ein Spieler, dessen Werdegang ich aufmerksam verfolgt habe, als ich kleiner war. Wir spielen auf der gleichen Position, aber es gibt nur einen Pogba."

Im Schatten seines früheren Idols muss sich Tchouameni sowieso längst nicht mehr verstecken. In der Nations League stand der Rechtsfuß für Frankreich zuletzt gegen Österreich (2:0) und gegen Dänemark (0:2) über die volle Distanz auf dem Rasen. Im Verein ist er zudem – wie oben beschrieben – schon jetzt zu einer festen Größe aufgestiegen.

Tchouameni stand im Sommer auch auf dem Zettel von Paris Saint-Germain. Einen Wechsel zum Hauptstadtklub zog er jedoch nie in Erwägung. "Ich habe bei PSG nicht gezögert. Es ist ein sehr großer europäischer Klub, aber ich hatte mich bereits entschieden, für Real Madrid." Die Königlichen überwiesen im Sommer 80 Mio. Euro an die AS Monaco, um den Deal abzuschließen.