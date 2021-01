Real Madrid : Aus diesem Grund soll Vinicius Junior bei Real Madrid außen vor sein

Bei Real Madrids enttäuschendem 0:0 in Osasuna wartete Vinicius Junior vergeblich auf seine Einwechslung. Der hochtalentierte Youngster ist außen vor. In Spanien wird nun über die Gründe der fehlenden Einsatzzeiten spekuliert.

Zwischen Zinedine Zidane und Vinicius Junior hat sich offenbar ein Graben aufgetan, der so leicht nicht zu überbrücken scheint. Während der Brasilianer in Osasuna gar nicht eingesetzt wurde, kam er in den drei Spielen zuvor auf lediglich 21 Spielminuten.

Vinicius soll sich Zidanes Ungnade zugezogen haben. Das berichtet zumindest die spanische Sporttageszeitung AS. Demnach liegt der Grund hierfür schon länger zurück.

Vinicius soll bei einer Teambesprechung vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen Manchester City am 7. August 2020 lieber auf sein Handy geschaut haben, als den Worten seines Trainers Aufmerksamkeit zu schenken.