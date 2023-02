Aus diesen Gründen zweifelt Karim Benzema an seiner Zukunft bei Real Madrid

"Die Legenden dieses Klubs müssen, so finde ich es, bei Real Madrid bleiben", sagte Carlo Ancelotti vor wenigen Tagen über die Zukunft von Karim Benzema, dessen Vertrag in einigen Monaten seine Gültigkeit verliert. Zu einem Vertragsabschluss gehören aber immer zwei Parteien.

Und auf Benzemas Seite bestehen offenbar grundlegende Zweifel. Laut Relevo versteht der 35-Jährige nicht, warum eine derart angespannte Atmosphäre innerhalb der Mannschaft herrscht, die Ancelotti bei jedem Rückschlag nervös werden lässt.

Benzema verehrt den italienischen Trainer und hat so viel Vertrauen in ihn, dass er in diesem Stadium seiner Karriere auf keinen Fall mit einem anderen Trainer von vorne anfangen möchte. Immerhin 13 Pflichtspiele hat Benzema in dieser Saison bereits verpasst, einige aufgrund des seinem Körper angepassten Schonungsplanes. Weiteren wichtige Partien will er allerdings nicht mehr fernbleiben.