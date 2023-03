Ausgebuffter Ederson: Erst Real Madrid rausschmeißen, dann Carlo Ancelotti nach Brasilien holen

Infolge des Rücktritts von Tite machten nicht wenige Kandidaten medial die Runde, die ihn bei der brasilianischen Nationalmannschaft beerben könnten. Seit geraumer Zeit hält sich vor allem der Name Carlo Ancelotti hartnäckig. Selecao-Kicker Ederson deckt seinen nicht ganz ernstgemeinten Plan auf.

"Ich habe sogar mit Casemiro, Vinicius Junior und Militao gesprochen. Die Möglichkeit, dass er kommt, ist groß, das ist wahr. Also werden wir versuchen, dieses Ergebnis (Manchester City wirft Real Madrid aus der Champions League; Anm. d. Red.) zu erreichen, damit er so schnell wie möglich kommt", kann sich Ederson das Lachen nicht verkneifen.

Der Torhüter weilt aktuell bei der brasilianischen Nationalmannschaft, mit der er an diesem Samstag (23 Uhr) in Tanger in einem Testspiel gegen die marokkanische Nationalmannschaft antritt. Bis Ederson und Co. in der Champions League auf den amtierenden Sieger Real Madrid treffen, dauert es aber noch.