Wegen Jude Bellingham: Bahnt sich Zoff zwischen Real Madrid und England an?

Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, dürfte in der Länderspielpause ein ganz besonderes Auge auf die beiden EM-Qualifikationsspiele der Three Lions werfen. Sollte Jude Bellingham dort zum Einsatz kommen, dann dürfte es im Weltklasse-Trainer brodeln.

Zwar hat Real Madrid seinen besten Torjäger für die Nationalmannschaft abgestellt, doch spielen soll der Mittelfeldmotor dort nach Ancelottis Aussage nicht. Der Grund ist einfach: Zuletzt verpasste der 20-jährige zwei Spiele für seinen Arbeitgeber.

In der Champions League saß Bellingham gegen Braga aufgrund von leichten Schulterbeschwerden 90 Minuten auf der Bank. Im Vorfeld des La Liga-Spiels gegen Valencia am Samstag hatte Ancelotti noch eine Rückkehr des Überfliegers in Aussicht gestellt, doch wider Erwarten fehlte Bellingham beim 5:1-Heimerfolg sogar im Kader.