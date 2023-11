Gareth Bale gibt Jude Bellingham Verhaltenstipps für eine glorreiche Zukunft bei Real Madrid

Gareth Bale und Real Madrid war zwar eine erfolgreiche – aber nie von gegenseitiger Liebe geprägte – Beziehung. Fünf Champions League-Titel und drei Meisterschaften kamen in der aktiven Zeit des Walisers zusammen, eigentlich die Bilanz einer Klub-Legende. Doch die wurde Bale nie, weil er wie ein Fremdkörper im Zirkus der Königlichen wirkte.

In der britischen Sky-Sendung "A League Of Their Own” gab er Jude Bellingham nun den Tipp, nicht denselben Weg einzuschlagen. Nach eigener Aussage wollte Bale "bei Real Madrid nur Fußball spielen und dann nach Hause gehen." Allerdings sei es der falsche Weg, um bei den "Galacticos" auf Dauer erfolgreich zu sein:

"Er muss dieses Spiel bei Real Madrid spielen, wenn du nicht ‘diese Puppe‘ für die Medien bist, nicht das tust, was die Presse will, dann wirst du viel Kritik ernten", so der Rekordspieler seiner Nationalmannschaft im Rahmen der TV-Show weiter.

Aufgaben neben dem Platz

Bale spielt auf das Verhalten neben dem Platz an. Unter anderem gab er dem jungen Briten, der einen grandiosen Start mit 13 Toren bei Real hinlegte, den Tipp nach den Spielen, Interviews zu geben und versuchen Spanisch zu reden.