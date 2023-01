Ex-Real-Arzt: "Gareth Bale ist der beste Athlet, den ich je gesehen habe"

"Der vielleicht beste Athlet, den ich je gesehen habe, ist Bale", verriet Olmo der spanischen Tageszeitung Ideal. "Gareth Bale ist ein natürlicher Athlet, der sich in praktisch jeder Sportart auszeichnen kann."

Bale lief mit Unterbrechungen insgesamt neun Jahre für Real Madrid auf. 2022 trennten sich die Wege, nachdem der Offensivspieler wiederholt mit der Führungsebene aneinandergeraten war. Seinen sportlichen Ehrgeiz bewies Bale in der Tat noch in einer anderen Sportart: dem Golf.

Olmo hätte den Angreifer am liebsten noch häufiger im Trikot der Königlichen gesehen. "Er hat unglaubliche sportliche Fähigkeiten und ich würde auch technische Qualitäten sagen. Er ist derjenige, der mich in allen Aspekten am meisten beeindruckt hat", so der Mediziner.

Olmo in Madrid nicht unumstritten

Das Kompliment seines früheren Vereinsarztes dürfte Bale ziemlich gefallen. Insbesondere, da er seinen ehemaligen Teamkameraden und Musterprofi Cristiano Ronaldo (37) ausgestochen hat, den Olmo in seiner Zeit bei Real ebenso betreute.