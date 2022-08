Real Madrid Ballon d'Or: Ancelotti sieht Karim Benzema ganz vorne

Im Clash der Champions besiegte Real Madrid Eintracht Frankfurt im UEFA Supercup mit 2:0. Karim Benzema (34) trug sich dabei abermals in die Torschützenliste ein. Sein unstillbarer Torhunger macht ihn laut Carlo Ancelotti (63) zum Favoriten auf den diesjährigen Ballon d'Or.

Nach dem Sieg über Frankfurt hob Reals Trainer die Leistung seines Stürmers hervor. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Anführer der Mannschaft, wir sind aus eigener Kraft hier und er hat viele Tore erzielt", wird Ancelotti von der Mundo Deportivo zitiert. Benzema gelangen in der abgelaufenen Saison unfassbare 44 Treffer in 46 Pflichtspielen.

Der Coach der Madrilenen ist in seinem Urteil natürlich nicht gänzlich objektiv. Seine These dürfte nach Benzemas starken Auftritten in den letzten zwölf Monaten jedoch viel Zustimmung erhalten.