Real Madrid : Ballon d'Or: Deschamps hofft auf Sieg von Karim Benzema

Wer gewinnt den Titel des Weltfußballers in diesem Jahr? Geht es nach Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, dann führt kein Weg an seinem Landsmann Karim Benzema vorbei.

Der Ballon d'Or sei eine sehr prestigeträchtige individuelle Auszeichnung und er hoffe, dass Benzema den Preis erhalte, "nicht nur weil ich sein Trainer bin", so Deschamps, sondern weil es der Stürmer für seine Erfolge in Verein und Nationalmannschaft verdiene.

Der Preis wird am 29. November verliehen – erstmals seit 2019. In der vergangenen Saison hatte sich die Jury entschieden, den Titel wegen der coronabedingten unregelmäßigen Saison nicht zu vergeben. Neben Benzema gehören Lionel Messi (34, Paris Saint-Germain) und Robert Lewandowski (33, Bayern München) zum Favoritenkreis.

Frankreich gegen Kasachstan und Finnland

Die Auszeichnung ist vorerst Zukunftsmusik. Für Benzema und seine französischen Landsleute geht es am Samstag (20:45 Uhr) gegen Kasachstan um Punkte in der WM-Qualifikation. Drei Tage später gastieren die Franzosen zum abschließenden Spieltag in Finnland. Die Equipe Tricolore führt die Tabelle mit zwölf Punkten vor der Ukraine (9) und Finnland (8) an.