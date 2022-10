Ballon d'Or-Entscheidung: Karim Benzema gewinnt mit größtem Vorsprung aller Zeiten

Verschiedene Medien in Spanien und Frankreich sind sich sicher: Karim Benzema wird in diesem Jahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Die in Madrid ansässige ABC berichtet sogar, dass Benzema die Auszeichnung mit dem größten Vorsprung in der Geschichte gewinnen wird.

Benzemas Teamkollege Thibaut Courtois, Robert Lewandowski vom FC Barcelona und Sadio Mane vom FC Bayern stehen laut der L'Equipe im Ranking ziemlich weit oben. Die genauen Platzierungen bleibt das französische Sportblatt schuldig.

Aus Sicht der Madridistas würde Benzema natürlich völlig zu Recht den Ballon d'Or erhalten. Wirklich widersprechen kann man dem eigentlich nicht. Benzema überragte in der vorhergehenden Spielzeit mit 44 Toren und 15 Vorlagen in 46 Pflichtspielen.