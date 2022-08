"Gibt keine Zweifel" Lionel Messi: Erfüllt sich seine Ballon d'Or-Prophezeiung?

Gegenüber dem argentinischen TV-Sender TyC Sports zog PSG-Stürmer Messi Ende Mai eine Saison-Bilanz. In diesem Gespräch rückte unter anderem der Ballon d'Or in den Fokus. Der Interviewte nannte diesbezüglich seinen Favoriten auf den Gewinn des Goldenen Balles.

Benzema habe schließlich in der Champions League geglänzt, so der siebenmalige Ballon d'Or-Sieger, "und war ab dem Achtelfinale in allen Spielen von entscheidender Bedeutung. Ich denke, es gibt in diesem Jahr keine Zweifel, wer den Ballon d'Or verdient hat."