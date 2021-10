Real Madrid : Ballon d'Or: Zinedine Zidane setzt sich für Karim Benzema ein

In anderthalb Monaten wird die neue Ausgabe des Ballon d'Or veröffentlicht. Karim Benzema gehört zu den Nominierten, und ist gleichzeitig einer der Aspiranten auf die Aufzeichnung. Für Zinedine Zidane ist es klar, dass in diesem Jahr kein Weg an dem Stürmer von Real Madrid vorbeigehen kann.

In 217 Pflichtspielen unter Zidanes Anleitung beteiligte sich Benzema an überragenden 157 Toren direkt. Die Auszeichnung wird am 29. November in Paris vergeben. Für Zidane kann es nur einen Gewinner geben.