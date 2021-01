Real Madrid : Barça-Legende rät Sergio Ramos zu Abschied von Real Madrid

"Nach 15 Jahren bei Real Madrid ist für Ramos vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen", erklärte der ehemalige Superstar von Real-Rivale Barcelona (1997 bis 2002).

Ramos' Vertrag an der Concha Espina läuft am 30. Juni 2021 aus. Real-Präsident Florentino Perez will mit dem Mannschaftskapitän verlängern, eine Einigung ist dem Vernehmen nach aber noch weit entfernt.