Real Madrid : Barça noch Chancen auf LaLiga-Titel? Xavi: Selbst wenn wir den Clasico gewinnen...

Der FC Barcelona hat sich gegen CA Osasuna keine Blöße gegeben und klar mit 4:0 gewonnen. Seit über drei Monaten sind die Blaugrana in der Meisterschaft unbesiegt. An den Titelgewinn will Xavi Hernandez aber nicht so recht glauben, auch wenn Barça den Clasico gewinnen würde.