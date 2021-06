Real Madrid : Barça-Wechsel kommt für Dani Ceballos nicht infrage

Dani Ceballos hat bei Real Madrid seinen Durchbruch noch nicht geschafft. Zwei Jahre versuchte es der beste Spieler der U21-Europameisterschaft 2017 im Bernabeu, dann ließ er sich an Arsenal verleihen. Jetzt ist Ceballos zurück bei Real Madrid. Ob er unter Carlo Ancelotti (61) fest eingeplant ist, bleibt abzuwarten. Der Mittelfeldspieler will das Gespräch suchen,

"Ancelotti ist gerade angekommen und wir müssen darüber reden. Ich habe ihn noch nie getroffen", erklärte der spanische Nationalspieler gegenüber El Larguero. "Es ist klar, dass ich als erstes mit dem Trainer sprechen und wissen muss, was er von mir will, und ihm auch sagen, was ich will."

Wie es auch mit Ceballos weitergeht, eines ist für den 24-Jährigen klar. Ein Wechsel zum Erzrivalen kommt für ihn nicht infrage. " Ich würde nicht nach Barcelona gehen, weil ich ein Spieler von Madrid bin und mein Traum es ist, bei Real Madrid erfolgreich zu sein", so Ceballos.