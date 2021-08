Real Madrid : Bayern-Boss überrascht von Wappenküsser David Alaba

Dass David Alaba nach 13 Dienstjahren beim FC Bayern schon während der Vorstellung keine Erinnerung mehr an seine propagierte große Liebe hatte, kam in der Münchner Szene gar nicht gut an. Alaba küsste während seiner offiziellen Vorstellung bei Real Madrid das königliche Logo.

Alabas Vorgehen sorgte auch in der Bayern-Chefetage für Verwunderung. "Ich war auch ein bisschen überrascht von der Aktion, nachdem er so lange bei uns war", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer bei Bild Live. "Aber so ist das Leben."

Alaba gab am 14. August sein Pflichtspieldebüt für Real Madrid und steuerte gleich im Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves (4:1) eine Torvorlage bei. Beim jüngsten 3:3 bei UD Levante am Sonntag spielte Alaba ebenfalls über 90 Minuten.