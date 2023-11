Bayern-Rückkehr kein Thema: David Alaba bekennt sich zu Real Madrid

David Alaba will nicht zurück zum FC Bayern - Foto: / Getty Images

David Alaba (31) geht ist derzeit in seiner dritten Saison bei Real Madrid unterwegs. Aufgrund der Abwehrprobleme bei seinem Ex-Klub FC Bayern kursierten kürzlich Gerüchte um eine Rückkehr nach München. Dem schiebt der Österreicher einen Riegel vor und bekennt sich zu den Königlichen.

In seiner dritten Saison nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid ist David Alaba nicht frei von Kritik, konnte bislang noch nicht an seine Top-Leistungen aus seiner Debüt-Saison anknüpfen. Dennoch denkt der Österreicher derzeit nicht an einen Abschied – im Gegenteil.

Alaba verweist auf gültigen Vertrag bei Real Madrid

"Ich fühle mich in Madrid wirklich sehr wohl, ich habe ganz klare Ziele, die ich natürlich auch verfolgen möchte. Deshalb sind meine Gedanken nirgendswo anders", gab der 31-Jährige am Montag in einer Pressekonferenz der österreichischen Nationalmannschaft zu verstehen.

Und wie sieht es mit einem Karriereende in Madrid aus? Auch damit beschäftigt sich der Verteidiger aktuell nicht. "Ein bissle hab‘ ich ja noch", sagte Alaba mit Blick auf seinen bis 2026 laufenden Vertrag. So oder so dürfte auch Real aufgrund der derzeitigen Verletzungsprobleme nicht daran interessiert sein, ihn ziehen zu lassen.