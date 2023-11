Bayern und Co. ohne Chance: Real Madrid erteilt Mittelfeld-Star Wechselverbot

Präsident Florentino Perez will langfristig mit Aurelien Tchouameni arbeiten - Foto: / Getty Images

Aurelien Tchouameni (23) ist bei Real Madrid ohne Anlaufschwierigkeiten zu einem der wichtigsten Akteure im Mittelfeld geworden. Im Sommer sollen zahlreiche Top-Klubs, darunter der FC Bayern und der FC Liverpool, an einem Transfer interessiert gewesen sein. Real erteilt seinem Juwel allerdings ein Wechselverbot.

Zwar fällt der Franzose derzeit mehrere Wochen mit einem Mittelfußbruch, den er sich beim Clásico-Sieg gegen den FC Barcelona (2:1) zugezogen hatte, aus. Dennoch dürfte er nach seiner Rückkehr umgehend in die Startelf zurückrotieren.

Ohne Probleme hat sich Aurelien Tchouameni nach seinem 80 Millionen Euro schweren Wechsel vom AS Monaco zu Real Madrid im Sommer 2022 zu einem elementaren Eckpfeiler im Team von Carlo Ancelotti (63) entwickelt. Der Italiener setzt voll auf den Mittelfeldspieler – 14 Einsätze stehen in der laufenden Saison zu Buche.

Allerdings ohne Erfolg: Real machte klar, dass man fest mit ihm plane. Und das scheint auch weiterhin so zu sein. So schreibt Konur, dass man "keine Absicht" habe, Tchouameni ziehen zu lassen. Der 28-fache französische Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2028 an die Königlichen gebunden.

Tauschgeschäft zwischen Davies und Tchouameni?

Kürzlich berichtete das spanische Portal Defensa Central, dass der FC Bayern im Sommer einen Versuch wagen könnte. Demnach wolle man Alphonso Davies (23) möglicherweise gegen Tchouameni eintauschen. Der Kanadier gilt seit Monaten als Transferziel der Blancos.

Doch durch das Wechselverbot scheint klar: Tchouameni wird nirgendwo hin wechseln. Zudem ist unwahrscheinlich, dass der Spieler selbst überhaupt wechseln wollen würde.

