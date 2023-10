Vinicius Junior ehrt Rap-Legende Jay-Z

Real Madrid fuhr mit einem umkämpften 2:3-Auswärtssieg in Neapel in dieser Woche die nächsten drei Punkte im Rennen um ein Achtelfinal-Ticket für die Champions League ein. Vinicius Junior (23), der erst kürzlich von einer Verletzung des Beinbeugemuskels zurückkehrte, ehrte beim zweiten Tor der Königlichen den amerikanischen Musiker Jay Z. Hinter dieser Geste steckt eine durchaus kuriose Verbindung zwischen den beiden.

Der brasilianische Flügelflitzer Vinicius Junior erzielte am vergangenen Mittwoch beim 2:3-Auswärtssieg am zweiten Spieltag gegen den SSC Neapel das zwischenzeitliche 1:1. Das erste Tor des 23-Jährigen in der laufenden Champions League Saison.

Den 2:1-Führungstreffer des ehemaligen Dortmunders Jude Bellingham (20) feierte Vinicius kurz darauf, indem er ein imaginäres Bild des Engländers knipste.

Der Flügelspieler machte mit seinen Händen ein Pyramiden-Zeichen in die Kamera, als Anspielung auf den amerikanischen Rapper Jay Z (53). Das Symbol, welches der Künstler oftmals selbst benutzt, ist ein eingetragenes Markenzeichen von Jay Zs Marke Roc Nation.

Vinicius hat Vorliebe für Musik von Jay Z

Die Verbindung zwischen den beiden geht über die Vorliebe des Brasilianers für die Musik von Jay Z hinaus. Roc Nation Sport, eine Abteilung der Marke, hat im Juli die brasilianische Berateragentur TFM übernommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Vinicius von Jay Zs Roc Nation vertreten wird.

Verwendete Quellen

Football Espana