Bei diesen Zahlen muss Real Madrid unbedingt mit Marco Asensio verlängern

Die letzten drei Meisterschaftsspiele absolvierte Marco Asensio für Real Madrid über 90 Minuten und wusste mit zwei Toren und einer Vorlagen durchaus zu gefallen. Und auch im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Chelsea (2:0) war er mit einem wichtigen Treffer beteiligt.

Asensio ist endlich wieder wer an der Concha Espina, was ein kleines Zahlenspiel belegt: Der Mallorquiner beteiligte sich in dieser Saison in allen Wettbewerben an 16 Toren (10 Tore, 6 Vorlagen). Das ist sein Bestwert nach der Saison 2017/18, als er auf 18 Torbeteiligungen (11 Tore, 7 Vorlagen) kam.

Und die Saison ist noch lange nicht vorbei. Der 27-Jährige ist also auf sehr gutem Weg, seinen persönlichen Rekord zu brechen. Mehr Argumente für sich und dadurch den Klub darauf aufmerksam machen, seinen auslaufenden Vertrag so schnell wie möglich zu verlängern, kann Asensio nicht sammeln.