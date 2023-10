Bei Real Madrid ein Flop, jetzt Sonderlob: Reinier endlich auf Kurs

Trägt Frosinone Calcio dazu bei, dass Reinier im europäischen Fußball endlich die Anerkennung bekommt, die ihm eigentlich schon vor ein paar Jahren zuteil werden sollte? Rund 100 Kilometer südöstlich von Rom sind sie inzwischen außerordentlich begeistert von dem 21-Jährigen.

"Reinier ist talentiert, weiß mit dem Ball umzugehen und hat eine gute Spielübersicht. Er kam in schlechter körperlicher Verfassung hier an, weil er 25 Tage lang nur trainiert hat", wusste Frosinones Trainer Eusebio Di Francesco festzustellen, "aber jetzt ist er in hervorragender Verfassung und zeigt mir wichtige Zahlen."

Nachdem Reinier in den ersten fünf möglichen Partien in der Serie A nicht zum Einsatz kam, ließ er zuletzt regelmäßig aufblitzen, was sein Repertoire eigentlich alles hergibt. Zum Beispiel am vergangenen Wochenende, als Reinier bei der spektakulären 3:4-Auswärtsniederlage gegen Cagliari Calcio zwei Torvorlagen beisteuerte.