Real Madrid : Bei Transfer von Kylian Mbappe: Ex-Klub winkt Riesensumme

Das Werben von Real Madrid um Kylian Mbappe ist dieser Tage Thema Nummer 1. Auch der AS Monaco behält die Situation ganz genau um Blick. Aus einem sehr guten Grund.

Nur noch wenige Tage bleiben Paris Saint-Germain und Real Madrid, um wegen eines Transfers von Kylian Mbappe Einigung zu erzielen. Das rege Treiben verfolgt vor allem der AS Monaco mit Argusaugen.

Wie die AS berichtet, würden die Monegassen bei einem Transfer in diesem Sommer 35 Millionen Euro erhalten. Dieser Betrag fußt auf eine vereinbarte Klausel, die mit PSG bei Mbappes Wechsel vor vier Jahren vereinbart worden ist. Monaco hofft darauf, das Geld in den kommenden Tagen zu erhalten.