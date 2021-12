Real Madrid : Bekommt Luka Jovic auch im Derbi madrileno seine Chance?

Luka Jovic zeigte in den vergangenen Spielen, dass er für Real Madrid doch mehr ist als nur ein Bankspieler. Für seinen engagierten Auftritt in der Champions League bekommt der Dauerreservist erneut anerkennende Worte.

Zweifelsohne hat Jovic seine Bewährungschancen nutzen und Werbung in eigener Sache betreiben können. So hatten sich dem Serben auch gegen Inter einige Chancen geboten. Schön war unter anderem sein Heber, der nur knapp neben dem Tor landete (36.) - oder der Abschluss aus spitzem Winkel nach der Pause (55.).

"Er hat ein gutes Spiel gemacht und wenn Karim nicht rechtzeitig fit ist, wird er spielen", so Ancelottis Aussage über einen dritten Jovic-Startelfeinsatz in Folge. Natürlich kommt der 23-Jährige mit seinem beiden vielversprechenden Einsätzen in der Hackordnung nicht so schnell an Karim Benzema vorbei.

Der Madrider Sturm-Superstar setzte die vergangenen Partien aufgrund von Knieschmerzen aus. Ancelotti gehe im Grunde genommen davon aus, dass Benzema rechtzeitig zum Derbi madrileno gegen Atletico Madrid (Sonntag, 21 Uhr) wieder an allen Trainingsübungen teilnehmen könne und entsprechend die Freigabe für das Prestigeduell erhält.