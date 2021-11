Real Madrid : Belgien-Kollege macht Ansage: Schreibt Eden Hazard nicht ab!

Eden Hazard befindet sich aufgrund seiner ausbleibenden Leistungen ständig im Visier der Dauerkritiker. So ist es zumindest bei seinem Stammklub Real Madrid. In seiner Heimat Belgien genießt der gefallene Superstar nach wie vor einen hervorragenden Ruf.

"Das können Sie jeden fragen: Ein Eden, der schnell ist, ist nicht zu stoppen. Dem besten Eden nimmt man den Ball nicht weg", so Trossard, der Hazard als "großartigen Spieler" verehrt. "Das hat er in seinen Jahren bei Chelsea bewiesen. Wenn Eden erst mal frei aufspielen kann und fünf, sechs, sieben Spiele am Stück absolviert, bin ich sicher, dass er zu seinem alten Niveau zurückkehren kann."