Jude Bellingham: Warum er Manchester United vor Jahren eine Absage erteilte

Trotz der hohen Summen, die die beiden Topklubs der Bellingham-Familie boten, entschied sich diese gegen einen Wechsel nach Manchester und einen Verbleib in Birmingham: "Aber Jude und seine Familie haben die Entscheidung getroffen, in Birmingham zu bleiben, da dies der ideale Verein ist, um sich vor dem nächsten Schritt zu entwickeln."

Vor allem die beiden Vereine aus Manchester waren bereit, ihre Geldbörsen weit zu öffnen, um den Hochtalentierten zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. "City, United... sie waren bereit, in diesem Alter viel Geld in ihn zu investieren". berichtet Betsy.

Bereits im frühen Jugendalter war das Talent von Jude Bellingham nicht zu übersehen, wie sein früher Jugendnationalmannschaftscoach Kevin Betsy (45) gegenüber der spanische AS zu verstehen gibt: "Bereits im Alter von 12 Jahren wollten ihn alle Vereine im ganzen Land verpflichten, alle."

Bellingham wird in Birmingham zum Star

Kevin Betsy lobt den Mut seines Ex-Schützlings: "Man muss schon sehr mutig sein, um so eine Entscheidung zu treffen. Man muss eine Menge Visionen haben, und das in diesem Alter zu tun, wenn es finanziell etwas mit so viel Einfluss war, ist unglaublich."

Der Schritt bei seinem Jugendklub zu bleiben, erwies sich als richtig, beim Birmingham City wurde er zum Stammspieler und jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte mit 16 Jahren und 63 Tagen. Für Birmingham bestritt der 20-Jährige 44 Spiele und erzielte vier Treffer. Nach einer Saison im Profikader der Engländer wechselte Bellingham 2020 in die Bundesliga zu Borussia Dortmund.

Dortmund statt Manchester United

Der BVB bezahlte für den 24-fachen englischen Nationalspieler 30 Millionen Euro und setzte sich im Werben gegen Manchester United durch. Der englische Rekordmeister buhlte zum wiederholten Male um den Mittelfeldspieler.

United hatte durchaus Chancen. Bellingham war laut Angaben von Betsy sogar am Trainingsgelände von Manchester United: "Sie sind sogar nach Carrington gegangen, um sich mit United zu treffen, aber sie haben abgelehnt, weil die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit wollten."

Die große Konkurrenz im Mittelfeld der Red Devils um Superstar Paul Pogba ließ Bellingham zweifeln. "Bei diesem United gab es Pogba und andere große Spieler. Vielleicht hätte er sie überrascht, aber vielleicht hätte er keine Minuten bekommen", so der ehemalige Jugendnationaltrainer Englands.

