Nach Kabinen-Kritik: Jude Bellingham gibt Antwort auf dem Platz

Im Interview nach dem 3:1 Auswärtssieg in Almeria war Bellingham vor allem von den Aufholjagd-Qualitäten von Real Madrid begeistert: "Das Comeback hat mir am besten gefallen, der Kampf. Viele Mannschaften tun sich schwer, wenn sie in Rückstand geraten. Wir nicht, wir haben weitergespielt. Es gab keine panischen Gesichter."

Die Antwort des 24-fachen englischen Nationalspieler folgte auf dem Platz. Mit seinem ersten Treffer des Tages brachte er Real erst zurück ins Spiel und erzielte in der zweiten Halbzeit per Kopf den wichtigen Führungstreffer.

Bellingham Kritik an Dortmund: Bin bei Real Madrid zehnmal besser

Eine indirekte Antwort Bellinghams auf die Dortmund-Kritik aus den Medien gab der 20-Jährige dann doch: "Ich denke, ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Ich bin wie ein Schwamm, der alles Mögliche von seinen Mitspielern aufsaugt."

Und auch seine Mitspieler und Trainer Carlo Ancelotti (64) sind begeistert vom Engländer. Vinicus Jr. (23) lobte nach dem Spiel den Matchwinner: "Hoffentlich wird es so wie mein Zusammenspiel mit Karim (Benzema) – mit vielen Toren, mit vielen Vorlagen, mit einem schönen Spiel."

Trainer Ancelotti kam nach dem Sieg aus dem Schwärmen über Bellingham nicht heraus: "Ich glaube, es liegt an der Reife des Spielers und an seiner Persönlichkeit. Ich glaube, es hat ihm außerdem geholfen, dass er drei Jahre lang in Deutschland gespielt hat. Deshalb passt er sich so gut an die Liga, an unseren Stil an. Er ist sehr gut."

Verwendete Quellen

realtotal.de