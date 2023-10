"Ich liebe es": Jude Bellingham schwört Real Madrid die Treue

Dass Jude Bellingham durchaus torgefährlich ist, zeigte er bereits in seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Dort traf er in 132 Spielen 24-mal und legte weitere 25 Treffer vor. Nach seinem 103-Millionen-Euro-Wechsel zu Real Madrid im Sommer brilliert der Engländer allerdings in Stürmermanier.

Nach zehn Spielen ist er mit zehn Toren Reals bester Torschütze und hat mit seinem kometenhaften Start sogar Cristiano Ronaldo übertrumpft, der in seiner ersten Saison "nur" sieben Tore nach acht Spielen erzielte. Nach dem 3:1-Sieg gegen Italien zeigte sich der 20-Jährige gegenüber Channel 4 hocherfreut – nicht nur über seine Entwicklung.

"Ich werde jedes Mal, wenn ich spiele, ein bisschen besser. Es war ein wirklich guter Abend für uns, wir alle erinnern uns daran, was vor ein paar Jahren passiert ist, als sie hier gegen uns gespielt haben. Man strebt immer nach Fortschritt. Es geht in die richtige Richtung und es ist ein sehr wichtiger Sieg für uns." Zudem bekräftigte er, wie zufrieden er zurzeit ist. "Im Moment liebe ich Fußball. Mein Management im Verein und im Land gibt mir die Freiheit, ihn so zu spielen, wie ich ihn sehe."