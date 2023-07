"Ich bin bereit für Titel": Jude Bellingham voller Vorfreude auf Real Madrid

Jude Bellingham, der 103-Millionen-Euro-Sommerneuzugang, startet mit den Königlichen in die Vorbereitung, seine Knieprobleme liegen laut dem Engländer hinter ihm.

Insbesondere auf die Heimspiele im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu freut sich der 20-Jährige Engländer. "Ich freue mich darauf, im Bernabeu für alle Madridistas zu spielen." Die Erwartungen an den Box-to-Box Mittelfeldspieler sind hoch, dieser weiß jedoch mit dem Druck umzugehen.

Bellingham hat die Länderspielpause genutzt, um sich zu erholen und zum Start der Vorbereitung bei Real Madrid in einem perfekten körperlichen Zustand zu sein. Gute Fitness wird der Brite benötigen. Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld der Königlichen ist sehr groß: Mit Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Fede Valverde, Eduardo Camaving oder Aurelin Tchouameni stehen weitere Weltklasseaktuere im Kader.

Im Interview mit der spanischen Marca verdeutlichte Jude Bellingham seine Vorfreude auf den Start seiner Zeit bei Real Madrid. "Ich bin bereit zu spielen, das Knie ist in perfektem Zustand", versichert der Nationalspieler. Das Knie machte dem jungen Engländer im Endspurt der letzten Saison einen Strich durch die Rechnung, er verpasste die letzten beiden Spielen, darunter das bittere 2:2 von Borussia Dortmund gegen Mainz, verletzungsbedingt.

Bereits bei Borussia Dortmund war er mit 19 Jahren mitunter als Kapitän auf dem Spielfeld unterwegs, stets ging er als Leader voran. Bellingham war in der letzten Saison trotz seines jungen Alters ein Schlüsselspieler des Vizemeisters, zeigte seine Klasse die komplette Saison über und verdiente sich somit den Wechsel zum spanischen Rekordmeister.

Gekommen, um zu gewinnen

Was Bellingham an Real Madrid ebenfalls begeistert, ist der Ehrgeiz und die Geschichte des Vereins: Ein Klub, der für Erfolg steht und immer gewinnen will. Deswegen entschied er sich auch für die Königlichen wie er gegenüber der Marca verdeutlichte und ankündigte: "Ich bin bereit für Titel."

Verwendete Quellen

Marca